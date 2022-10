La plantilla d’autobusos de TMB, desprès de nou dies d’aturades, aconsegueix augments per sobre de l’IPC

A l'octubre de 2021 es va començar a negociar el nou Conveni Col·lectiu d'autobusos de TMB en el qual cada sindicat va presentar una Plataforma reivindicativa. Al febrer del 2022 UGT va convocar una vaga fantasma pactada amb la Direcció, que ningú anava a fer, però que li va servir a TMB per a pactar un acord de fi de vaga (vaga que va ser desconvocada) que va marcar els límits del conveni que s'estava negociant.

Des de CGT es va reaccionar convocant una Assemblea General en la Cotxeres de Sants en la qual la plantilla va votar, de manera aclaparadora, no acceptar l'acord d'UGT amb TMB. En l'Assemblea es va acordar també una Plataforma de dotze punts, entre ells els tres eren els principals:

- NO PERDUA DEL PODER ADQUISITIU

- QUE EL TEMPS DE DESPLAÇAMENT DELS CONDUCTORS/ES ES CONSIDERI

JORNADA,

- DEVOLUCIÓ, EN DIES DE DESCANS, DEL DEUTE QUE TÈNIA TMB AMB LA

PLANTILLA PER HAVER PAGAT ERRONEAMENT UN COMPLEMENT SALARIAL ENTRE ELS ANYS 2003 I 2019.



L'èxit d'assistència de treballadors/es, a l'assemblea convocada per la CGT, fa que la resta de sindicats acceptin la Plataforma que es va aprovar en ella i aquesta es plantegés a la Direcció de TMB de manera unitària.

Davant la negativa de TMB d'acceptar les propostes de l'Assemblea des de CGT es va proposar, i la resta de delegats van aprovar, convocar l'inici de les mobilitzacions. Es van convocar 9 dies d'aturades del 22 al 30 de setembre, i la celebració d'una nova Assemblea General en la qual es va aprovar convocar aturares indefinides a partir del 17 d'Octubre si la negociació no avançava.

El seguiment dels aturades va ser gairebé al 100% entre la plantilla conductors/es i mecànics i molt elevat en la resta de col·lectius. Aquest èxit de la vaga, unit a la campanya pública (encarteladas, adhesius i pressió a l'alcaldable del PSC Jaume Collboni al qual plantilla considera responsable de la negativa de TMB a acceptar les nostres reivindicacions) va provocar un canvi total en la postura de la Direcció de TMB que ha acabat acceptant gairebé la totalitat de la Plataforma Unitària.

Finalment el Comitè de Vaga va arribar a un Preacord de Conveni, que l'Assemblea General del 18 d'Octubre va aprovar per àmplia majoria, en el qual es pacten entre altres punts:



- Pujades salarials lineals que per a la majoria de la plantilla representen més d'un 8.5% d'augment de salaris per a 2022

- Que es consideri jornada el temps que els conductors/as utilitzem per a tornar o anar al punt de relleu on hem agafar el bus i començar o acabar el nostre servei.

- Quantificar el deute de TMB, per haver abonat erròniament el nostre salari entre 2003 i 2019 en 51 dies de descans que podrem gaudir de forma pactada abans de la nostra jubilació.

Des de la Secció sindical de CGT estem summament satisfets. No sols del Conveni Col·lectiu aconseguit, sinó també del com s'ha aconseguit. Una vegada més es demostra que la vaga i la mobilització són la millor arma que tenim la classe treballadora per a aconseguir millorar les nostres condicions laborals. Motiu pel qual des de CGT d'autobusos animem a tots els treballadors i treballadores a seguir el nostre exemple.

